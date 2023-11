In Russia delitti infamanti si dichiarano espiati grazie alla guerra provvidenziale all’Ucraina

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 17 novembre 2023) Ieri Vera Politkovskaja ha scritto per Repubblica sulla grazia concessa da Putin a uno dei condannati per l’assassinio di Anna, sua madre, estratto dgalera dopo aver scontato mezza pena e arruolato per l’Ucraina, lì illustrato per le doti di patriottismo e di valore, promosso graduato sul campo, e scaduti i sei mesi senza crepare definitivamente liberato. Nell’articolo Vera è come abbiamo imparato a conoscerlaal suo libro, “Madre”, pubblicato con Sara Giudice per Rizzoli, e in numerose interviste e dibattiti che ne hanno meritoriamente accompagnato l’uscita. (Ieri notte, con la consueta tempestività, Radio radicale aveva rimandato una serie di registrazioni su Anna e Vera, e ricordato ancora il funerale di Anna disertato, oltre che da ogni “autorità” russa, da ogni personalità pubblica europea, con la sola eccezione di Marco Pannella, che ...