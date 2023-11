In quale ordine bisogna guardare i film di Hunger Games?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 17 novembre 2023) The: La Ballata dell’Usignolo e del Serpente è uscito nei cinema e tutti vogliono ritornare a Capitol e scendere nell’Arena. Per questo è bene essere preparati e aver fatto un super rewatch di una delle saghe più fortunate della generazione millennials. Adesso è nelle sale il prequel, che segue la storia del diciottenne Coriolanus Snow (Tom Blyth), mentore del tributo del Distretto 12, Lucy Gray Baird (Rachel Zegler). Ilarriva nove anni dopo l’uscita dell’ultimodi, interpretato da Jennifer Lawrence e Josh Hutchinson, e non potete proprio esser perdonati se non avete mai visto la saga. Forse è per questo che gli dei non sono a vostro favore! Quindi, prima di scoprire cosa ci riserva il prequel, ecco in...