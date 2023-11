In Lucchini RS la riduzione degli infortuni passa anche dal teatro

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 17 novembre 2023) Bergamo. L’impegno diRS Group per migliorare costantemente la sicurezza di tutti i propri collaboratori non conosce soste: dopo aver raggiunto nel 2021 lo storico risultati di “zero” nella linea forgiati e dopo aver abbassato nel 2022 l’indice di frequenza(il rapporto fra numero die milioni di ore lavorate) a 7,55, l’azienda ha avviato un progetto di sicurezza comportamentale in partnership con la società G2M di Milano. “La sicurezza – sottolinea Fabio Varini, Health & Safety Manager diRS – dipende dalla conoscenza delle regole e dal rispetto delle procedure, masoprattutto da un cambiamento culturale che deve interessare ciascun lavoratore. Dopo aver organizzato corsi e lezioni per spiegare come ...