In crescita nuovi casi Codiv e decessi nell' ultima settimana

(Di venerdì 17 novembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Sono 34.319 ipositivi al Covid-19, in aumento del 28,1%, rispetto allaprecedente. E' quanto emerge dai fdati del bollettino del ministero della Salute relativo alla9-15 novembre. Si registrano 192(+17,8%), 224.522 tamponi eseguiti (+13,5%) e un tasso di positività del 15,3% indell'1,7%. Il tasso di occupazione in area medica, rilevato il 15 novembre, è pari al 6,7% (4.167 ricoverati), rispetto al 5,9% di sette giorni fa e il tasso di occupazione in terapia è dell'1,4% (122 ricoverati), rispetto al 1,2% precedente. Per il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Francesco Vaia “i numeri, ancorchè sostanzialmente stabili negli indici più significativi e cioè l'impatto con le strutture ospedaliere, ...