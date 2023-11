In attesa di Spalletti | tra i due italiani che strappano il pass per gli Europei c' è un vibonese | ecco chi è Francesco Calzona

Leggi su feedpress.me

(Di venerdì 17 novembre 2023) La Slovacchia del tecnicosi qualifica per Euro2024: nella penultima giornata del girone J, a Bratislava, gli uomini del ct italiano staccano il biglietto per la Germania grazie alla vittoria contro l’Islanda per 4-2, raggiungendo il Portogallo. I lusitani intanto, sicuri anche del primo posto, a Vaduz vincono anche contro il Liechtenstein per 2-0. Aggrappata ai play-off,...