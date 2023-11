IMU senza novità anche nel 2024 | il prospetto delle aliquote slitta ancora

(Di venerdì 17 novembre 2023) Ci sono voluti tre anni : il decreto MEF è stato approvato solo il 7 luglio 2023, per approdare poi in Gazzetta Ufficiale il giorno 25 dello stesso mese. L'avvioin materia di IMU e il ...

Acari della polvere - come rimuoverli senza fatica : fallo subito - è per il tuo bene

Succede a Cetara - in provincia di Salerno. L'invito a non dare cibo ai felini senza padrone è motivato da ragioni di decoro urbano. Gli animalisti dell'Oipa invitano a rimuoverli : più di un simile divieto - servirebbe imparare la corretta gestione dei gatti in città

novità anche nel 2024: il prospetto delle aliquote slitta ancora La sperimentazione del prospetto delle aliquoteè partita alla fine del mese di settembre, con il fine di consentire ai ...

IMU senza novità anche nel 2024: il prospetto delle aliquote slitta ... Informazione Fiscale

Fallimento, Imu dovuta con il rientro nella proprietà dell'immobile NT+ Fisco

Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta, MSN ...Smart working. Niente di fatto (almeno al momento) per i dipendenti privati genitori di under 14: terminerà il 31 dicembre. Miniproroga invece per il payback sanitario. Il via libera al ...