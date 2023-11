Impallomeni | “Italia? E’ il giorno della verità”

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 17 novembre 2023) A Tuttomercatoweb Radio durante Maracanà, è intervenuto Stefano. Queste le sue parole:, sfida importante alla Macedonia. Ma c’è uno Spalletti rilassato: “E’ il, se non si passasse il turno sarebbero dolori. La squadra che metterà in campo Spalletti darà ampia affidabilità. La Macedonia non va sottovalutata, l’è superiore ma va dimostrato sul campo”., Chiesa può essere il trascinatore: “E’ un giocatore che va recuperato. Se c’è o non c’è si avverte. Non è un fuoriclasse ma ha le stimmate del campione. In questo sistema di gioco si può esaltare. Si vuole trasformarlo in punta da inizio stagione ma ha incontrato delle difficoltà. Con questo modulo può dimostrare di essere il vero Chiesa. Il lungo ...