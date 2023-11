Impact 16 11 2023 Sfida tra titani

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 17 novembre 2023) Lettrici e lettori di ZonaWreslting, benvenuti in questa nuova puntata di. Bound For Glory ormai è totalmente alle spalle ed è iniziata la lunga strada per Hard to Kill, che finirà direttamente agli inizi dell’anno nuovo. Non perdiamo altro tempo quindi e immergiamoci nella puntata! ABC sconfiggono Kenny King e Sheldon Jean per gliWorld Tag Team Titles (3 / 5) Moose sconfigge Heath (2,5 / 5) Dopo il match appare Rhino che esegue una Gore su Brian Myers. Nel backstage Moose è arrabbiato e dice che porrà fine alla carriera di Rhino a Final Resolution. Juventud Guerrera, Black Taurus e Laredo Kid sconfiggono The Rascalz (3,5 / 5) Bully Ray e Jordynne Grace sconfiggono Steve Maclin e Kilynn King (2,5 / 5) Dopo il match Bully dà il Call Your Shot Gauntlet Trophy a Jordynne Grace con aria di. ...