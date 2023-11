Imboscate agli europarlamentari e volantini sulle porte degli uffici | l’offensiva dei lobbisti a Bruxelles contro la stretta sugli imballaggi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 novembre 2023)avvicinati nei corridoi, alla fine delle riunioni e al bar, mentredei lorocompaionocon la scritta “Save our takeaway!“, “Salvate il nostro cibo da asporto”. È un’offensivaca senza precedenti quella messa in campo al Parlamento europeo dall’industria della plastica, in vista del decisivo voto sul regolamento sul packaging in programma mercoledì a Strasburgo nell’ambito della sessione plenaria. Il testo, proposto dalla Commissione a novembre 2022 e già approvato dalla Commissione Ambiente dell’Eurocamera, è uno dei provvedimenti cardine del Green deal e ha l’ambizione di ribaltare il paradigmamonouso, vietandoli in un’ampia serie di casi in favore delle confezioni riutilizzabili ...