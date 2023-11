Ilary Blasi | con il docufilm Unica “vi racconto la mia storia e tante cose che non sapete”

"Voglio raccontarvi tante cose che non sapete...". Le verità di Ilary Blasi sulla separazione con Francesco Totti presto in un docufilm su Netflix

Ilary Blasi si racconta in un nuovo documentario : “A volte si è detto troppo - a volte si è detto poco”

Nel teaser trailer del docufilm Unica,avvisa 'È una storia di cui hanno parlato un po' tutti. Ora parlo ...

Ilary Blasi, docufilm su Netflix: «Voglio raccontarvi la mia storia». Parlerà di Totti Corriere TV

Ilary Blasi su Netflix con il docufilm dal titolo ‘Unica’: “Vi racconto la mia storia” Il Fatto Quotidiano

Ilary Blasi racconterà la sua storia in 'Unica', il nuovo documentario Netflix a lei dedicato, in uscita il 24 novembre 2023.L'annuncio che non ti aspetti è arrivato a sorpresa con un teaser trailer trasmesso su Canale 5 durante la puntata del Grande Fratello: Ilary Blasi è pronta a raccontare la sua vita e a svelare la ...