Ilary Blasi annuncia il suo docufilm “Unica” su Netflix | “Tutte le cose che non sapete e la verità su Totti”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 17 novembre 2023)ha raccontato la suain unche sarà trasmesso daa partire da venerdì 24 novembre. Titolo ““. Non una parola a caso, ma un chiarissimo riferimento all’ex coniuge che, come è arcinoto, quando iniziò la love story con l’allora Letterina di Passaparola, innanzi a migliaia di tifosi all’Olimpico, dopo aver segnato una rete sfoderò una maglietta con la scritta appunto “6” dedicata allail suo” Quella favola d’amore è finita malissimo, con il matrimonio andato in frantumi a cui è seguita una battaglia legale. Ma si torni al: a sorpresa nelle scorse ore ...