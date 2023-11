Ilary Blasi | “Adesso parlo io” Tutta la verità sul divorzio con Totti 

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 17 novembre 2023) Apertura sul cupolone di San Pietro, Roma nella sua bellezza econ la sua: “A volte si è detto troppo. A volte si è detto poco. A volte si è detto sbagliato. Voglio raccontarvi la mia storia. Per raccontarvi un po’ di me e di tante cose che non sapete“. Quindi aggiunge: “Io difficilmente mi emoziono o sono agitata, non sono per niente ansiosa. Però qui si parla di me, una storia di cui hanno parlato un po’ tutti e su cui ne sono state dette veramente tante“. Promette molto, il teaser trasmesso ieri sera su Canale 5, durante una pausa pubblicitaria del Grande Fratello, che annuncia il docufilm di Netflix disponibile dal 24 novembre e che è rimbalzato in ogni dove, suscitando una curiosità incredibile.: “io” E, dunque, ...