Il telemartire ci ripensa | Augias la maltratta e la Rai lo richiama

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 17 novembre 2023) Andiamo a recuperare nel cassetto della memoria (cioè Google) l’intervista a Corradodi una decina di giorni fa. Ricordate? Era appena iniziato novembre e il mondo si disperava per la decisione del giornalista, conduttore ed intellettuale (se dimentichiamo qualche carica, ce ne scusiamo sommessamente) di non rinnovare la collaborazione con viale Mazzini. Solita solfa: “Nessuno mi ha trattenuto”, “questa Rai non mi piace”, “a 88 anni voglio lavorare con persone che mi piacciono”. Applausi commossi, pianti lacrimevoli, sviolinate sulla carta stampata. Poi passa giusto il tempo di un amen e oggi scopriamo che in realtà Corrado la Rai non la lascia affatto. Anzi: Roberto Sergio, il nuovo amministratore delegato “meloniano”, così lo definiscono lorsignori, ha ricevutoin pompa magna chiedendogli di assicurare la terza edizione del “fortunato ...