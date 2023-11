Il rischio nutrizionale della carne sintetica

Leggi su lortica

(Di venerdì 17 novembre 2023) E’ stata approvata la Legge “Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divietodenominazione diper prodotti trasformati contenenti proteine vegetali”. L’Italia ha potuto approvare questa legge perché ad oggi non esiste un RegolamentoComunità Europea e il Codex Alimentarius non ha autorizzato a livello mondiale la produzione dicoltivata. FAO e l‘OMS hanno scritto il 5 aprile 2023 il Report “Food Safety Aspectys of Cell-Based Food” (Aspetti di sicurezza alimentare degli alimenti a base cellulare), che esamina le tecnologie utilizzate per produrre alimenti a base cellulare, identifica i potenziali rischi per la sicurezza ...