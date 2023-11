“Il rischio è questa malattia” Veronica Peparini e i problemi in gravidanza | parla Andreas Muller

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 17 novembre 2023)e Andrea, fuori la verità sulla. La notizia più bella per la coppia arriva dopo 5 anni di fidanzamento e condivisione: i due sono pronti a diventare genitori di due gemelline. Non appena dato l’annuncio dela, tanti sono stati i messaggi di gioia ricevuti anche da parte dei fan, poi però le parole diavrebbero messo in allarme sulla situazione: “Prima di rendere pubblica la notizia stava andando tutto bene.mattina non vedevamo l’ora di arrivare al controllo per vederle e assicurarci che stessero bene, come è sempre accaduto in questi 4 mesi.mattina però purtroppo la visita non è andata come doveva andare. Ovviamenteè pubblica per ...