Il rapper Diddy “Puff Daddy” è stato denunciato per stupro e violenze dall’ex Cassandra

Cassandra Ventura, nome d'arte di Cassie, ha fatto causa a Sean Combs, noto comee Puff Daddy. Il, col quale ha avuto una lunga relazione, l'avrebbe stuprata e inflitto abusi fisici per un decennio, da quando lei aveva 19 anni. Ventura lo accusa inoltre di averla ...

LOS ANGELES, CALIFORNIA: In May 2022, Sean Combs, famously known as Diddy, revealed a pivotal change in his life, stating, "See, Diddy is my nickname. Love is my real name. I just changed my name to ...In recent developments, renowned US rapper Sean ‘Diddy’ Combs faces serious accusations of rape and sex trafficking by singer Casandra Ventura, professionally known as Cassie, his former girlfriend.