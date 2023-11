Il pronto soccorso si fa privato

Leggi su panorama

(Di venerdì 17 novembre 2023) Se l’accesso alle cure d’emergenza del Servizio nazionale diventa un’odissea, tra code infinite e «parcheggi» in barella, ecco diffondersi nelle grandi città italiane l’assistenza a pagamento per i codici «verdi e bianchi», i casi non così urgenti che però non vanno trascurati. Tra vantaggi e possibili rischi, è già scoppiata la polemica. Malati parcheggiati nelle barelle per settimane, medici costretti a turni massacranti per coprire le urgenze, problemi di sicurezza. Isono diventati gironi danteschi. Una situazione che non è cambiata nemmeno nel post-pandemia. Hanno fatto il giro dei media i casi dell’uomo di 77 anni bloccato per 43 giorni su un letto di un ospedale romano in attesa di essere visitato, e della 59enne morta a Scafati, nel Salernitano, in seguito a un malore improvviso accusato nei pressi dell’ingresso del Ps, chiuso ...