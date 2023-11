Di nuovo gli ultras tedeschi a Napoli dopo l'dello scorso anno con l'Eintracht Francoforte. Ieri c'è stata guerriglia in pieno centro a Napoli tra ultras Union Berlino e la ...

Il precedente infausto e gli azzurri acciaccati ilGiornale.it

La Conferenza episcopale boccia il messale in lingua friulana: «Una brutta pagina della Chiesa» Il Messaggero Veneto

Ci sono due sfide da onorare con l'incasso di almeno 4 punti per sistemare i conti del girone di qualificazione. Le premesse, bisogna riferirlo subito, non sono esaltanti ...Simone Inzaghi corre quanto Antonio Conte, ma l'informazione non va letta come una buona notizia: numeri alla mano, il precedente è infausto ...