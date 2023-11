Il portafoglio digitale europeo non servirà a controllare i cittadini UE

Leggi su facta.news

(Di venerdì 17 novembre 2023) Il 15 novembre 2023 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare una video pubblicato il 16 maggio 2023 su TikTok. Il filmato contiene un’immagine in cui si legge che l’«European Digital Identity Wallet» sarebbe «la più grande trappola della storia dell’umanità» perché non permetterebbe di «fare nulla se non sei in ordine, neanche comprarti un caffè». Il suggerimento che viene dato è quindi di «non scaricare l’app». Il riferimento è all’European Digital Identity Wallet, il. Si tratta di uno strumento che si inserisce nella proposta dell’Unione europea di promuovere un’identitàper tutti idegli Stati membri in modo che questi possano dimostrare la propria identità e «condividere documenti elettronici ...