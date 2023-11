Il magnifico palazzo veneziano di Edgardo Osorio | fondatore di Aquazzura

Leggi su dilei

(Di venerdì 17 novembre 2023) Sulle acque scintillanti della Laguna di Venezia, si specchiano decine di edifici incantevoli: uno di essi èCorner Spinelli, considerato l’emblema del passaggio dall’architettura gotica a quella rinascimentale in città. La sua lunga storia ha inizio nel ‘400 e ci conduce dritta ai giorni nostri, quando la dimora è finita nelle mani di, uno dei più famosi imprenditori di successo. Scopriamo qualcosa in più su questo gioiello. Dove si trovaCorner Spinelli Siamo nel cuore di una delle città più affascinanti d’Italia, e forse anche del mondo intero: Venezia è un luogo ricco d’incanto, dove sorgono alcune architetture di rara bellezza. In questo caso ci troviamo a parlare diCorner Spinelli, situato nel centralissimo sestiere di San Marco e ...