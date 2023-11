Il lavoro non basta più | il 23% che va alla Caritas è occupato

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 17 novembre 2023) Roma, 17 nov – Altro che una Repubblica fondata sul, essere occupati nonnemmeno per avere una vita dignitosa. È questo quanto emerge dal Rapporto2023 su Povertà ed esclusione sociale in Italia dal titolo “Tutto da perdere”, presentato questa mattina in vista della VII Giornata Mondiale dei Poveri del 19 novembre. Il Rapporto2023 e il “povero” Nella sfera anglofona viene definito “working poor”, termine che si potrebbe tradurre in italiano come “povero”, è quel fenomeno per cui nonostante si abbia un’occupazione non si guadagna abnza da superare la soglia di povertà o, per dirla con le parole del report, il“non sempre garantisce una vita dignitosa per sé stessi e per la famiglia, limitando ...