teme che i criminali responsabili dell'attacco si sentiranno incoraggiati a fare ancora di ... In quanto al possibile, il tecnico preferisce non esprimersi direttamente: " Non ho ...

Il grosso boicottaggio di Tesla in Svezia Il Post

Grosso si sfoga, tornare a Marsiglia è inaccettabile: il Lione pensa a ... Fanpage.it

Il tecnico italiano, dopo la decisione della Ligue 1 di non punire il Marsiglia per la sassaiola all'autobus del Lione, spara a zero in conferenza stampa. Il club ha fatto ricorso e potrebbe non prese ...La Lega calcio francese non ha preso provvedimenti dopo gli incidenti a causa dei quali il tecnico ha rischiato di perdere l’occhio sinistro ...