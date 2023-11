Il fallimento europeo del Fair Share

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 17 novembre 2023) Ilè tornato nel cassetto di Thierry Breton. Tramonta l’idea di creare un sistema normativo per far partecipare le Big Tech americane agli investimenti delle telco europee sulle nuove reti in banda ultralarga. Il 10 ottobre scorso la Commissione europea ha reso noto la conclusione della consultazione sul tema lanciata in primavera. E al successivo vertice informale dei ministri europei competenti sulla digitalizzazione e l’Ict, tenutosi a Leon, in Spagna, il 23 e 24 ottobre, è arrivato il colpo finale: l’Ue non creerà un progetto di norme per il coinvolgimento dei grandi generatori di traffico dati in una qualche forma di sostegno ai costi di sviluppo e agli investimenti delle telco sulle reti in fibra. Tutto si è consumato in diciotto mesi. Nei primi giorni di maggio 2022, Thierry Breton e Margrethe Vestager, vicepresidente della ...