Il documento sulla Fratellanza umana e i commenti a un programma di al Jazeera

(Di venerdì 17 novembre 2023) Il Qatar è un piccolissimo e ricchissimo emirato arabo del Golfo che per sopravvivere tra i colossi in conflitto che lo circondano (soprattutto Iran e Arabia Saudita) ha scelto di aver buoni rapporti con tutti: Hezbollah, Israele, Stati Uniti, Iran, Hamas, sono tutti in buoni rapporti con l’emiro e i suoi. Anche i sauditi, dopo averli sfidati con un blocco navale e costringerli a minori ambiguità, hanno dovuto accettare l’autonomia “filo-tutti” del fastidioso vicino. Il successo del governo di Doha è reso evidente dal fatto che oggi è in prima pagina in tutto il mondo: finanziatore di Hamas – i cui vertici ospita a Doha -, riferimento politico ed economico della “molesta”Musulmana (una garanzia anche nei confronti della “base”, il fronte delle possibili contestazioni popolari per lo sperpero di denaro “musulmano”), il Qatar è oggi il mediatore da tutti ...