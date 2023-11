Il dittatore irremovibile dell’Eritrea

(Di venerdì 17 novembre 2023) Isaias Afewerki è spesso considerato un relitto del passato. Più volte dato per finito, ha mantenuto il potere per trent’anni. E oggi determina gli equilibri nel Corno d’Africa. Leggi

Secondo lei, con Isaias "si possono spuntare tutte le caselle che definiscono un". Ma, allo stesso tempo, gli riconosce caratteristiche distintive: per esempio, per presentarsi come "uomo ...

Il capolavoro teologico della Riforma HopeMedia Italia