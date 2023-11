Il decalogo degli esperti sulla riduzione del danno da fumo | il commento di Svapostore

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 novembre 2023) (Adnkronos) - Roma, 17/11/2023 - In Italia l'Istituto Superiore di Sanità mostra numeri ancora allarmanti. “Ancora” perché quest'anno la legge n. 3 art. 51“Tutela della salute dei non fumatori”, nota a tutti come Legge Sirchia, quella che estese il divieto dia tutti i locali chiusi di qualsiasi natura, compie vent'anni. Eppure, il 20,5% della popolazione italiana, che corrisponde a 10,5 milioni di persone, è fumatrice. La lotta alha ancora molta strada da percorrere, molte energie da investire. È per questo che gliin materia (medici, psicologi, presidi, ricercatori, giornalisti) firmano uncon nuove linee guida per affrontare il contrasto al. Servono nuove strategie, nuovi metodi che puntino alladel rischio del ...