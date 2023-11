“Il Cestino Natalizio dell’Irpinia” alla scoperta delle radici

(Di venerdì 17 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoMercoled??, 22 novembre, alle ore 10.30, presso il Circolo della Stampa di Avellino, Info Irpinia presentera? “Il”, iniziativa dedicata a far conoscere e apprezzare i tesori enogastronomici della nostra meravigliosa terra. Attesi gli interveni di Francesco Celli – Presidente di Info Irpinia, Margherita Iommazzo – Colline del Sole, Patrick Salerno – Terra Mater L’obiettivo dell’iniziativa è valorizzare il nostro territorio. Infatti, ile? piu? di una semplice raccolta di prelibatezze natalizie; e? un invito a scoprire le eccellenze della nostra terra, sostenere la filiera corta e promuovere le aziende locali. Info Irpinia vuole mettere in luce non solo i sapori autentici, ma anche le storie e le tradizioni che rendono ...

...iniziarono a offrire sconti significativi per dare inizio alla stagione dello shopping. ...Ultra è dotato di una stazione di docking all - in - one che può svuotare automaticamente il, ...

Cestini di Natale, l'iniziativa di Info Irpinia per valorizzare il territorio AvellinoToday

Alto Garda: al via il calendario natalizio a Riva e Arco GardaToday

I tipici maglioncini norvegesi sono un classico invernale immancabile. Nel modello di Paade Mode, quel design si mixa a dei piccoli uccellini, mentre Tartine et Chocolat propone un cardigan in ...MOMPANTERO – Il Ristorante “Da Camillo” di Mompantero in Valsusa presenta il Menù di Natale. Ormai non manca molto alla festività di fine anno e Raffaella e Marialuisa, insieme allo chef Claudio, hann ...