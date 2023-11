Il carro funebre e la squillo | scandalo in provincia

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 novembre 2023) "Siamo proprio arrivati, alla frutta. Che classe". Il video registrato con il telefonino da un automobilista che immortala il conducente di un(si spera, non in servizio) fermarsi a bordo strada in pieno giorno per offrire un passaggio, diciamo così, a una. Impossibile pubblicare l'audio: quello sì vietato ai minori.