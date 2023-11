Il calciatore internazionale che ora fa il venditore di computer | Davide Gualtieri racconta come ha lasciato il calcio per una vita normale

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 17 novembre 2023) Breaking: QuattroQuattroDue ha incontrato il proprietario di un negozio dinessun altro: ha segnato il gol più veloce in nazionale del 20° secolo.Gaultieri fu il primo marcatore quando l’Inghilterra visitò il Bologna contro San Marino nel 1993, avendo bisogno di vincere con sette gol netti per qualificarsi alla Coppa del Mondo del 1994. Gli altri risultati quel giorno non sono andati bene, ma alla fine i Tre Leoni hanno vinto “solo” 7-1. “Oggi sono undicon una piccola azienda e un negozio”, afferma Gaultieri. “Le cose sono andate bene e molti dei miei compagni di quella partita con l’Inghilterra stanno bene. Il nostro portiere Pierluigi Benedettini ha una compagnia di autobus. Era al volante nel 1993: andava da San Marino a Bologna e ...