Il Black Friday Amazon ci porta nel mondo di The Mandalorian con il Monopoly della serie in offerta

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 17 novembre 2023) Tra le numerose offertegiornata troviamo ildedicato allaStar Wars, per giocare a uno dei board game più popolari di sempre con le atmosfere delo. Il gioco lo conosciamo tutti e l'abbiamo giocato centinaia di volte, ma l'occasione è ghiotta per far propria una delle edizioni particolari del, uno dei board game più popolari di sempre. Perché tra i tanti prodotti in sconto per ildi"Ildi") è presente ildi The, già proposto in sconto in precedenze, ma mai così conveniente. Parliamo infatti di un prezzo di €21,38 con una percentuale di risparmio pari al 44% rispetto ...