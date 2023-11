Il bel James Norton è un giovane papà a cui viene diagnosticata una malattia terminale Un film di sguardi | senza lacrime facili

Leggi su iodonna

(Di venerdì 17 novembre 2023) Diretto da Uberto Pasolini, questa sera in prima tv alle 21.20 su Rai 3 andrà in onda Nowhere Special – Una storia d’amore.con protagonista il belche racconta l’odissea di unin punto di morte alla ricerca di una nuova casa per il suo dolcissimo figlio. Kate Middleton beata tra gli uomini: una giornata per valorizzare il rapporto tra padri e figli X ...