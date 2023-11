“Il 13 | 4% dei bimbi è povero” Il rapporto della Caritas italiana

(Di venerdì 17 novembre 2023) L’età media dei poveri in Italia è 53 anni per gli italiani e 40 anni per gli stranieri. Rispetto al genere c’è una leggera prevalenza delle donne (52,1%) sugli uomini (47,9%). L'articolo .

Il 43% dei bimbi tra i 6 e 10 anni utilizza un cellulare ogni giorno - in crescita i comportamenti a rischio dipendenza. Atlante dell’Infanzia Save The Children

Smartphone che viene utilizzato dasempre più piccoli, con un aumento significativo di ... con il Nord più vicino ai valori medi europei (34%) e il Sud che ha oltre la metàragazzi con scarse ...

Prematuri, la Giornata dei bambini nati pretermine Io Donna

Giornata della Prematurità, il contributo degli infermieri pediatrici ... FNOPI

La biblioteca comunale di Porto Torres si prepara per l’evento “La Notte dei pupazzi”, un'iniziativa pensata per la settimana dedicata al programma nazionale di "Nati per leggere" che si ispira alla S ...Firenze, 17 novembre 2023 - Il Comune di Firenze aderisce all’iniziativa ‘Go Blue’ promossa dall’ Unicef Italia e dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) per celebrare la Giornata mondiale ...