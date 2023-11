Ict | tra Ai generativa e content economy ecco principali tendenze digital marketing per il 2024

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 novembre 2023) Roma, 17 nov. (Labitalia) - Le aziende italiane investono poco nellaizzazione: secondo una ricerca di The European House - Ambrosetti e Workday infatti, per l'81% delle imprese italiane il budget dedicato alla trasformazionee non supera il 10% del fatturato complessivo. Eppure è boom di utenti che hanno accesso ad internet. Tuttavia, la presenza online è in forte crescita: l'ultimo report di 'We Are Social' indica che 5,16 miliardi di persone, pari al 64,4% della popolazione mondiale, sono ora utenti internet. La ricerca di informazioni rimane la principale attività online. “Questi dati rivelano l'essenzialità delper le aziende e l'evoluzione continua del settore. Le imprese che sfruttano a pieno le potenzialità dele possono ottenere ...