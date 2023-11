I truffatori via sms sbagliano vittima e contattano il comandante dei carabinieri | denunciati per truffa

(Di venerdì 17 novembre 2023) Succede di sbagliare numero. Ma qualche volta l’errore può portare a conseguenze inaspettate. Come nel caso delgenerale deiTeo Luzi. Isi sono spacciati per un parente in difficoltà, con il metodo classico delle truffe agli anziani. Hanno chiesto denaro, come in altre centinaia di messaggi tipici della “pesca a strascico”. Ma, racconta oggi Il Messaggero, qualcosa è andato storto. Tra i contattati c’era proprio Luzi, che li ha fatti uscire allo scoperto e identificare dai colleghi. Si trattava di due cittadini dell’Est Europa, alla fineper. La vicenda comincia con un messaggio su Whatsapp: «Ciao papà, mi si è rotto il telefono. Sto usando in emergenza quello di un amico. Avrei bisogno di aiuto. Nulla di grave, ma questa volta mi ...

... a spese di borseggiatori,d'anziani, occupanti abusivi di case, autori di blocchi stradali, rivoltosi nelle carceri eelencando. Tutto bene, quindi Alla malora la reazione sicuramene ...

I truffatori via sms sbagliano vittima e contattano il comandante dei ... Open

Truffa via Whatsapp del figlio in difficoltà, a Genova c’era la centrale: indagati studente hacker e sua madre Il Secolo XIX

I protagonisti, genitori di un bambino che frequenta la scuola elementare Tito Speri di via Trieste, hanno accumulato oltre 140 contravvenzioni per aver varcato la Ztl da un punto non autorizzato.Vita più dura, per i truffatori agli anziani. E non solo per loro. Il pacchetto sicurezza approvato in Consiglio dei ministri, e che dovrà poi passare al vaglio del parlamento, prevede un inasprimento ...