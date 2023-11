I Romanderground presentano “Palingenesi” dal vivo all’Angelo Mai

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 17 novembre 2023) A distanza di cinque mesi dall’uscita del loro ultimo album, “”, e dopo un tour che li ha portati a suonare in diverse città e regioni d’Italia, isono finalmente pronti per la loro città. Venerdì 24 novembreMai, il gruppo chiuderà l’ultima tappa di presentazione dell’album, presentando “” dalper la prima volta a Roma. Prisma, Mister T e DJ Snifta saranno accompagnati sul palco dal basso di Gabbo dei Cor Veleno e dalla batteria di Michael Masci, quest’ultimo già presente in tutte le date del tour. Oltre alla presenza sul palco del bassista dei Cor Veleno, è stata annunciata anche la presenza di tutti gli altri artisti presenti nel disco e molti altri ospiti a sorpresa, tra DJ, musicisti e rapper della scena romana, per trasformare il concerto in ...