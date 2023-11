“I problemi che sto avendo in gravidanza non dipendono dall’età Il rischio è una malattia chiamata trasfusione feto fetale” | parla Veronica Peparini

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 novembre 2023) L’annuncio e la felicità a Verissimo:, 52 anni e il compagno Andreas Muller, 27, hanno annunciato l’attesa di due gemelli a Silvia Toffanin. Pochi giorni dopo però, una comunicazione social del ballerino ha fatto preoccupare i follower: “Questa mattina non vedevamo l’ora di arrivare al controllo per vedere le gemelline e assicurarci che stessero bene come è sempre accaduto in questi quattro mesi. Questa mattina purtroppo la visita non è andata come doveva andare. Ovviamente questaè pubblica per ovvi motivi e vi ringraziamo per l’amore e la vicinanza. Ora però vi chiediamo anche il massimo rispetto e senza fare allarmismi speriamo di poterci risentire presto con notizie migliori”. Ora intervieneche sempre attraverso Instagram spiega: “Abbiamo sempre ribadito e ci teniamo a ...