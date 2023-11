I Gabbiani di Cittadella | la musica spalanca le ali delle opportunità

Leggi su luce.lanazione

(Di venerdì 17 novembre 2023) Si dice spesso che lasia un linguaggio universale, a volte anche con retorica. Nel caso deidiinvece è la sacrosanta verità. Perché senza lanon si sarebbe verificato il piccolo miracolo artistico e umano del quale questi ragazzi diversamente abili del comune padovano si sono resi protagonisti, negli ultimi anni. Superando una marea di difficoltà per esprimere la loro unicità. I ragazzi e le ragazze insieme al musicista che li guida nelle loro performance canore e non soloHanno avuto la fortuna di incontrare le persone giuste, certo: questo non capita a tutti. Nel loro caso, le persone giuste si chiamano Monica Berno, educatrice che da anni lavora nel settore, e Giorgio Buttazzo, musicista, anima dei Bermuda Acoustic Trio, con un passato di collaborazioni con Pierangelo Bertoli, ...