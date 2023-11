Highlights Panathinaikos-Virtus Bologna 90-76 | Eurolega 2023 2024 VIDEO

(Di venerdì 17 novembre 2023) Ilconquista la vittoria in casa contro la. La squadra greca termina il primo e il secondo quarto in vantaggio di una manciata di punti, mentre nel terzo parziale sono i bolognesi ad avere la meglio. Sul finale però, i padroni di casa risultano capaci di essere aggressivi e soffrono meno la stanchezza, terminando la partita 90-76. SportFace.

Eurolega, Panathinaikos-Virtus Bologna 90-76: gli highlights del match Sky Sport

LIVE Panathinaikos-Virtus Bologna, Eurolega basket in DIRETTA: trasferta infuocata ad Atene OA Sport

Il Panathinaikos ha la meglio sulla Virtus Bologna per 90-76. Nel match valido per l’Eurolega 2023/2024, i padroni di casa riescono ad aggiudicarsi la vittoria, dopo un’intensa partita in cui i ...Nel tempio di Oaka un parziale di 13-0 nell'ultimo quarto condanna la Virtus Bologna alla terza sconfitta stagionale in Eurolega. Il Panathinaikos soffre la vena realizzativa di Belinelli, ma emerge a ...