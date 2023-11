Highlights e gol Italia-Macedonia del Nord 5-2 | qualificazioni Europei 2024 VIDEO

Leggi su sportface

(Di venerdì 17 novembre 2023) Ildei gol e deglididel, match valevole per leagli. Allo stadio Olimpico ottimo primo tempo dei ragazzi di Luciano Spalletti che sbloccano il risultato grazie a Matteo Darmian che, di testa, gonfia la rete e fa 1-0. Jorginho sbaglia l’ennesimo rigore, ma poi ci pensa Federico Chiesa con una splendida doppietta a fissare il punteggio sul 3-0 all’intervallo. Laperò non molla e sorprendentemente rientra in partita grazie alla doppietta episodica di Atanasov. Nel finale ci pensa Giacomo Raspadori a scacciare le paure: 4-2. Al 94? arriva il sigillo finale di El Shaarawy.ad un punto da Euro. IL ...