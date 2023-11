Harry Kane | il paradosso dell’antidivo | caterve di gol e mai un successo di squadra Almeno fino a ora

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 novembre 2023) Il calcio è pieno di paradossi: gente come Alfredo Di Stefano e George Best non ha mai partecipato a un mondiale, mentre un fuoriclasse come Paolo Maldini, che ha vinto tutto con il Milan, in nazionale è rimasto a bocca asciutta., miglior bomber dell’Inghilterra, rischiava di ritrovarsi in questo gruppetto: una montagna di gol con i Tre Leoni – 61 reti – e con il Tottenham – 280 -, ma nei trofei è al palo. Ha sfiorato la Champions nella finale di Madrid persa il 1° giugno 2019 dagli Spurs con il Liverpool. In Premier non è andato oltre il secondo posto 2016-2017. E’ finito al tappeto nell’ultimo atto della Coppa di Lega 2020-2021. In nazionale, la sconfitta ai rigori nella finalissima di Wembley contro l’Italia, l’11 luglio 2021, è in vetta ai dispiaceri, insieme al penalty fallito contro la Francia nei quarti del mondiale 2022. Un magnifico ...