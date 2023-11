Hamas pubblica il video di un ostaggio Scholz a Erdogan | «Israele ha diritto a difendersi» La replica | «Uccide violando i principi della torah»

(Di venerdì 17 novembre 2023)hato unin cui compare l’Arye Zalmanovich, di 86 anni, rapito nel kibbutz di Nir Oz lo scorso 7 ottobre. L’uomo, gravemente malato, sembra molto sofferente. E la questione medio-orientale rimane sul tavolo delle diplomazie estere. Il cancelliere tedesco Olaf, in un conferenza stampa congiunta a Berlino con il presidente turco Recep Tayyp, ha ribadito ildialla propria autodifesa. Il leader turco intanto hato sostenendo chea Gaza ha ucciso 13 mila persone e anche bambini «quindi precetti ebraici». Nella Striscia di Gaza quasi 150 mila litri di gasolio destinati agli ...

Uccisi tre leader di Hamas | Netanyahu : "Israele non vuole né governare né occupare Gaza" | La Jihad islamica pubblica i video di due ...

Noa Marciano - il VIDEO pubblicato da Hamas : la soldatessa israeliana ostaggio legge un messaggio - poi la morte per un raid dell’Idf su Gaza

Noa Marciano - il VIDEO pubblicato da Hamas : la soldatessa israeliana ostaggio legge un messaggio - poi la morte "per un raid dell’Idf su Gaza"

Guerra in Medio Oriente - Hamas pubblica il video di un ostaggio di 86 anni

Israele - Hamas in guerra - le notizie di oggi | Hamas pubblica il video di un ostaggio di 86 anni. Si combatte anche in Cisgiordania

il video di un ostaggio morto per "attacchi di panico" È morto per "attacchi di panico" dovuti ai continui raid israeliani su Gaza l'ostaggio israeliano Aryeh Zalmanovitch , 86 anni, ...

Israele - Hamas in guerra, le notizie di oggi | Hamas pubblica il video di un ostaggio di 86 anni. Si... Corriere della Sera

Gaza, la diretta - Onu: "Bilancio umano dell’assedio è indescrivibile". Hamas pubblica il video di un ostaggio 86enne Il Fatto Quotidiano

L’annuncio della «nuova fase» della guerra arriva nel Sud della Striscia con un volantino, mentre telefonia e Internet drammaticamente collassano in tutta Gaza per via ...'Abbiamo concepito questa mostra qualche giorno dopo il 7 ottobre, quando abbiamo saputo dell'attacco al kibbutz di Be'eri e, tra le altre ...