Haaland non vince il Pallone d’Oro | gli resta il Golden Player di Tuttosport

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 17 novembre 2023) L’attaccante del Manchester City Erlingil premiovotato dal board delle leggende di. Non è riuscito a trionfare nella cerimonia per il, ma le statistiche della scorsa stagione del norvegese sono state impressionanti. Il quotidiano scrive: “Una stagione pazzesca. I numeri, i trofei, i gol. Tutto dice che Erlingè stato il miglior giocatore della scorsa stagione. Con il City ha vinto tutto, dalla Premier League alla prima storica Champions League sollevata in finale contro l’Inter. In totale sono 52 gol in 53 presenze con il City: quasi impossibile riuscire a fare meglio. È mancato all’appuntamento del Mondiale, ma d’altronde portare la sua Norvegia nella massima competizione per Nazioni era ...