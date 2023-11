Guide turistiche | arriva l' obbligo dell’esame La laurea | le lingue | l’aggiornamento professionale | tutto quello che c’è da sapere

(Di venerdì 17 novembre 2023) Approvato in Senato il ddl che regolamenta la professione, che attua una misura prevista dal Pnrr. Esame indetto una volta l’anno dal ministero del Turismo e consisterà in una prova scritta e una prova pratica

... laboratori, banchetti e site inspections; 15 le aziende locali del comparto enogastronomico che hanno presentato i propri prodotti; centinaia i professionisti, tra, addetti al ...

Guide turistiche: Federagit, legge che qualifica professione Confesercenti Nazionale

Guide turistiche, arrivano esame ed Elenco nazionale. Ecco cosa cambia Sky Tg24

Piazza Bellini e le sue due facce. Cuore pulsante della movida partenopea e simbolo continuo di degrado per uno dei nostri monumenti più iconici: le antiche mura greche di Neapolis. Non c’è pace per q ...Esplora con 'Borghi d'autunno': Itinerari unici nei borghi salentini e degustazioni di birre artigianali nelle strade di Lecce The post Scoperte autunnali nel cuore del Salento: Un viaggio tra storia ...