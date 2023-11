Guerra in Medio Oriente | Hamas pubblica il video di un ostaggio di 86 anni

Frammenti - Cronache di un mondo sottosopra | Guerra Hamas-Israele - cosa cambia in Medio Oriente

Guerra di Gaza - come affrontare il “dopo” in Medio Oriente : una proposta concreta

Guerra in Medio Oriente - le parole del Papa : “Testimoni di una tragedia”

Guerra in Medio Oriente - Israele : "Abbiamo preso il controllo del porto di Gaza"

Sky TG24 Live In Genova - ora riflessioni sulla guerra in Medioriente. DIRETTA

La pace inOriente passa per la figura del primo ministro palestinese Mohammad Shtayyeh. A lui promette l'impegno dell'Europa per uno Stato palestinese che tenga legate Cisgiordania e Striscia ...

Ucraina, che fare Cosa è successo dopo lo scoppio della guerra in ... Limes

Iran a Usa: "Se bombe su Gaza continuano, conflitto si allarga". Hamas: siamo a oltre 12.000 vittime - Sudafrica e 4 stati chiedono un'indagine alla Cpi su Gaza - Sudafrica e 4 stati chiedono un'indagine alla Cpi su Gaza RaiNews

Bombardieri supersonici B-1B Lancer in volo in Medio Oriente: l'avvertimento degli Usa all'Iran ... hanno notato di quanto la guerra abbia già creato una serie di opportunità diplomatiche per il paese ...“Ho conosciuto un bambino che era sette bambini. Abitava a Roma, si chiamava Paolo e suo padre era un tranviere. Però abitava anche a Parigi, si chiamava Jea ...