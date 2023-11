Guardia | prolungamento via Parallela | la lettera di ringraziamento

Leggi su fremondoweb

(Di venerdì 17 novembre 2023) Riceviamo e pubblichiamo – Cantine Morone “Ci sono voluti ben quattro lustri per realizzare un breve tratto di strada!di”. L’Agriturismo Cantina Morone intende esprimere soddisfazione per la realizzazione del tratto di strada denominata “Via” in … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.