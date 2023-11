Greta Gerwig | Steven Spielberg mi ha aiutato per Piccole donne condividendo le sue ricerche per Lincoln

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 17 novembre 2023) La registaha svelato cheha condiviso con lei tutte lecompiute perper aiutarla a realizzareha voluto ringraziareper l'aiuto ricevuto durante la realizzazione del film. In una recente intervista rilasciata a Vanity Fair, la regista ha ricordato quanto il maestro del cinema sia stato utile per la realizzazione del suo film. Il racconto della filmmakerha dichiarato: "La mia esperienza con i registi è totalmente generosa. Ti contatteranno al telefono e ti parleranno di come hanno realizzato le loro ...