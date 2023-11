Grande Fratello | Rosy Chin allontana Letizia | Conosco l' ex fidanzata Nicole e

Grande Fratello - Rosy Chin allontana Letizia : "Conosco la tua ex fidanzata Nicole e..."

Grande Fratello : i concorrenti in nomination

Grande Fratello 2023 - ventesima puntata – Perla entra in gioco e riabbraccia l’ex Mirko - Giampiero Mughini si ritira - Beatrice e Anita preferite del pubblico - in 6 al televoto per l’immunità