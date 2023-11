Grande Fratello | l’opinione di Isa sulla ventesima puntata

Leggi su isaechia

(Di venerdì 17 novembre 2023) Si, si, non sono scema, so benissimo che tutta la roba dell’ingresso di Mirko Brunetti alera stata decisa proprio con l’intento di far poi entrare Perla Vatiero e, probabilmente, tra un po’, anche Greta Rossetti. So benissimo che alla fine a tutti e tre garba la visiBBBBilità, e sono ben felici di continuare a mettere in scena questo teatrino. So tutto, so ogni cosa, ho perso la mia ingenuità televisiva almeno una quindicina di anni fa. Detto questo, però, che vi devo dire, a me questa trama garba, mi incuriosisce, voglio vedere il finale di stagione (di questa stagione, che è la seconda, perché la prima l’abbiamo vista a Temptation e, visto il mood di sti tre, non mi stupirei di vedere una terza stagione tipo a Cayo Paloma giudicati da Luxuria in studio). Ora, il fatto è il seguente: la vicenda mi incuriosisce, in fondo io credo che ...