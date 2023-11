Grande Fratello | Greta Rossetti reagisce all’ingresso di Perla Vatiero e muove una precisa critica gli autori

Leggi su isaechia

(Di venerdì 17 novembre 2023)in queste settimane ha mostrato in tutti i modi il suo conforto nei confronti di Mirko Brunetti. Ha rilasciato diverse interviste, in primis quella a Casa Chi, dove dichiarava di essere assolutamente tranquilla e di aver apprezzato molto il confronto tra il suo fidanzato e, ha condiviso numerose storie su Instagram mostrando tutto il suo supporto. La speranza era quella di far arrivare tutto al diretto interessato che in questi giorni, dentro la Casa del, si sta continuamente chiedendo come sta vivendo questa situazione la sua fidanzata. Questo però ieri non è avvenuto. Ed ecco cosa ha dettosui social: Ragazzi mi state scrivendo di far sentire le parole belle che ho detto nei confronti di Mirko, il supporto che ho ...