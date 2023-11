Grande Fratello | Giampiero Mughini abbandona la Casa | il motivo svelato in diretta

"Grande Fratello" - Alex Schwazer annuncia : "Non avrò sconti di squalifica - ma non ho rimpianti" - Salta Parigi 2024

Giampiero Mughini abbandona il Grande Fratello : «C'è un libro che devo consegnare a fine dicembre per contratto. Non posso rinunciare»

Alex Schwazer non potrà qualificarsi per i Giochi di Parigi 2024. Il marciatore ha annunciato in diretta durante ildi non aver ricevuto dalla Wada lo sconto della lunga squalifica per doping, 8 anni, con scadenza il prossimo luglio. "La decisione non è stata favorevole, sono dispiaciuto. Ritengo ...

A quasi 39 anni si interrompe quasi definitivamente il sogno olimpico di Alex Schwazer. Il marciatore azzurro, campione olimpico a Pechino 2008, non potrà infatti partecipare ai Giochi di Parigi. La n ...Giampiero Mughini ha deciso di lasciare la casa del Grande Fratello. La scelta, piuttosto dolorosa per il giornalista, deriva anche da alcune necessità, come quella di finire un libro entro la fine ...